Взрив и последвал пожар в мина в Казахстан са отнели живота на 46 миньори, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на властите в страната. Това е най-смъртоносният инцидент в мина в бившата съветска република, откакто тя обяви независимост.

Инцидентът е станал в мината "Костенко" в град Каранганда в централата част на страната. След трагедията казахстанското правителство и оператора "АрселорМитал" обявиха, че са постигнали споразумение за национализиране на казахстанския филиал на световния стоманодобивен гигант.

Компанията, базирана в Люксембург и ръководена от индийския бизнесмен Лакши Митал, редовно е критикувана от властите на Казахстан, които твърдят, че тя не спазва стандартите за опазване на околната среда и трудовата безопасност. В страната имаше няколко инцидента в мини на компанията.

"Компанията не изпълни задълженията си. Ние финализираме споразумението за трансфера на "АрселорМитал Темиртау" в полза на Казахстан", заяви днес казахстанският премиер Алихан Смаилов.

В момента на взрива, засегнал два километра от мината, в нея е имало 252 миньори. 206 са успели да излязат на повърхността.

