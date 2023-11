Григор Димитров изигра поредния си силен мач и записа нов голям успех този сезон. Българинът срази световният номер 3 Даниил Медведев с 6-3, 6-7(4), 7-6(2) в мач от втория кръг на Мастърс турнира в Париж.

Flipping the script 🔄



In one of the matches of the year, Grigor Dimitrov gets his revenge for last week's defeat in Vienna!@RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/357SwlhB9H