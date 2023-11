Летището в германския град Хамбург беше затворено, след като въоръжен мъж разби с автомобила си бариерата, съобщава "Дойче Веле". Заподозреният е стрелял два пъти във въздуха и е предизвикал няколко пожара. Държи в автомобила 4-годишното си дете. По-рано през деня съпругата му е подала сигнал в полицията, че детето им е отвлечено.

Според говорителя на федералната полиция Томас Герберт на мястото на инцидента са пристигнали голям брой служители на държавната и федералната полиция.

Всички полети са анулирани, специалните части на място, молба да се включат в операцията е отправена и към отдела за борба с тероризма.

BREAKING:



The Hamburg Airport has been closed after a man with a gun crashed through a gate with his car and continued driving to the tarmac.



Police getting ready to storm the airport.



Some German media claim the man fired off shots while breaking in. https://t.co/89vg3EaFdu