Водолаз откри десетки хиляди древни бронзови монети край бреговете на Сардиния, предаде Асошиейтед прес. От Министерството на културата на Италия казаха, че мъжът е съобщил за находката, след което са били изпратени водолази, работещи за отделите за защита на изкуството и за подводна археология към ведомството.

Монетите, датиращи от първата половина на IV в., са открити в морска трева, недалеч от североизточния бряг на средиземноморския остров. Не се съобщава кога точно за първи път е забелязана находката край брега на Сардиния, недалеч от град Арцакена.

A diver who spotted something metallic not far from Sardinia's coast has led to the discovery of tens of thousands of ancient bronze coins.https://t.co/p1wSIx6u0f pic.twitter.com/DgDgmI3sPN — Sarah (@Sarah404BC) November 5, 2023

Все още не е установено точно колко монети са извадени, тъй като се сортират. В изявление на ведомството се посочва, че са поне около 30 000, а вероятно и 50 000 с оглед на общото им тегло. "Всички монети са в отлично състояния и изключително добре запазени", заявиха от Министерството на културата на Италия. Четливи са надписите и на малкото повредени монети, допълват оттам.

Tens of thousands of ancient coins have been found off Sardinia. They may be spoils of a shipwreck https://t.co/n1beMeQA98 pic.twitter.com/65hdWbCes5 — The Independent (@Independent) November 4, 2023

"Съкровището, намерено във водите край Арцакена, представлява едно от най-важните открития на монети" през последните години, заяви Луиджи Ла Рока, служител на археологическия отдел на Сардиния.

УНИКАЛНО: Откриха елински олтар на над 2000 години на остров Сицилия (ВИДЕО)

Той добавя в съобщението, че находката е “още едно доказателство за богатството и значението на археологическото наследство, което морското дъно на нашите морета, прекосявано от хора и стоки от най-древните епохи, все още пази и съхранява".

TENS OF THOUSANDS OF ANCIENT COINS HAVE BEEN FOUND OFF SARDINIA, MAY BE SPOILS OF A SHIPWRECK https://t.co/RDHz6F3y6p pic.twitter.com/1RnxHfaq0U — Greek City Times (@greekcitytimes) November 5, 2023

В намирането и изваждането на монетите са участвали и водолази от пожарната и граничната полиция, отбелязва Асошиейтед прес. Те са намерени основно в широка пясъчна зона между подводната морска трева и плажа. Като се има предвид местоположението и формата на морското дъно, наблизо може да има останки от потънал кораб, предполагат от Министерството на културата.