Активността в страната към 16:00 ч. е 26.40%
ЦИК с първи данни за резултатите от балотажа. Активността в страната към 16:00 ч. е 26.40%. Отишли до урните са 1 029 063 от 3 897 609 имащи право на глас.
Данни в София при обработени 23.89% СИК протоколи в OИК:
Васил Терзиев, МК ПП-ДБ- Спаси София - 49.90%
Ваня Григорова - МК „БСП за България“ - 45.56%
Резултатите в Пловдив при обработени 39.51% СИК протоколи в OИК:
Костадин Димитров, ПП ГЕРБ - 58.56%
Ивайло Старибратов, ПП-ДБ - 37.12%
Резултатите във Варна при обработени 32.19% СИК протоколи в OИК:
Благомир Коцев, ПП-ДБ - 50.78%
Иван Портних, ГЕРБ - 43.82%
Плевен при обработени 72.41% СИК протоколи в OИК:
Валентин Христов, ПП ГЕРБ - 64.67%
Георг Спартански - 32.50%
Благоевград при обработени 57.04% СИК протоколи в OИК:
Методи Байкушев, ПП-ДБ - 50.60%
Илко Стоянов - 46.93%
Видин при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Цветан Ценков, СДС (НДСВ, Новото време) - 57.28%
Александър Матеев, ГЕРБ - 39.92%
Шумен при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Христо Христов, БСП - 71.38%
Георги Колев, ГЕРБ - 25.88%
Русе при обработени 95.05% СИК протоколи в OИК:
Пенчо Милков, БСП - 63.07%
Иван Иванов, ГЕРБ - 31.48%
Велико Търново при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Даниел Панов, ГЕРБ - 53.20%
Йордан Терзийски, ПП-ДБ - 42.30%
Габрово при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Таня Христова, ГЕРБ - 66.58%
Даниел Петров, "Възраждане" - 28.86%
Добрич при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Йордан Йорданов, МК ДБГ – 50.72%
Красимир Николова, ГЕРБ – 45.04%
Кюстендил при обработени 98.36% СИК протоколи в OИК:
Огнян Атанасов, Зелените - 68.57%
Петър Паунов, ГЕРБ - 29.67%
Ловеч при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Страцимир Петков, ИТН - 51.76%
Валентина Недялкова, ГЕРБ - 45.60%
Пазарджик при обработени 84.12% СИК протоколи в OИК:
Петър Куленски, ПП-ДБ - 55.43%
Тодор Попов, Местна коалиция „Новото време” – 42.57%
Разград при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Добрин Добрев - 54.00%
Мирослав Грънчаров, ПП-ДБ - 42.98%
Силистра при обработени 95.45% СИК протоколи в OИК:
Александър Сабанов, независим - 56.12%
Ивелин Иванов, ГЕРБ - 41.35%
Сливен при обработени 86.12% СИК протоколи в OИК:
Стефан Радев, ГЕРБ - 60.01%
Пламен Стоянов, Пряка демокрация - 37.26%
Смолян при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Николай Мелемов, ПП ГЕРБ - 48.63%
Стефан Сабрутев, Движение Нашият град - 47.47%
Хасково при обработени 100% СИК протоколи в OИК:
Станислав Дечев, ГЕРБ - 60.37%
Николай Ставрев, независим - 37.37%