ЦИК с първи данни за резултатите от балотажа. Активността в страната към 16:00 ч. е 26.40%. Отишли до урните са 1 029 063 от 3 897 609 имащи право на глас.

Данни в София при обработени 23.89% СИК протоколи в OИК:

Васил Терзиев, МК ПП-ДБ- Спаси София - 49.90%

Ваня Григорова - МК „БСП за България“ - 45.56%

Резултатите в Пловдив при обработени 39.51% СИК протоколи в OИК:

Костадин Димитров, ПП ГЕРБ - 58.56%

Ивайло Старибратов, ПП-ДБ - 37.12%

Резултатите във Варна при обработени 32.19% СИК протоколи в OИК:

Благомир Коцев, ПП-ДБ - 50.78%

Иван Портних, ГЕРБ - 43.82%

Плевен при обработени 72.41% СИК протоколи в OИК:

Валентин Христов, ПП ГЕРБ - 64.67%

Георг Спартански - 32.50%

Благоевград при обработени 57.04% СИК протоколи в OИК:

Методи Байкушев, ПП-ДБ - 50.60%

Илко Стоянов - 46.93%

Видин при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Цветан Ценков, СДС (НДСВ, Новото време) - 57.28%

Александър Матеев, ГЕРБ - 39.92%

Шумен при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Христо Христов, БСП - 71.38%

Георги Колев, ГЕРБ - 25.88%

Русе при обработени 95.05% СИК протоколи в OИК:

Пенчо Милков, БСП - 63.07%

Иван Иванов, ГЕРБ - 31.48%

Велико Търново при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Даниел Панов, ГЕРБ - 53.20%

Йордан Терзийски, ПП-ДБ - 42.30%

Габрово при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Таня Христова, ГЕРБ - 66.58%

Даниел Петров, "Възраждане" - 28.86%

Добрич при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Йордан Йорданов, МК ДБГ – 50.72%

Красимир Николова, ГЕРБ – 45.04%

Кюстендил при обработени 98.36% СИК протоколи в OИК:

Огнян Атанасов, Зелените - 68.57%

Петър Паунов, ГЕРБ - 29.67%

Ловеч при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Страцимир Петков, ИТН - 51.76%

Валентина Недялкова, ГЕРБ - 45.60%

Пазарджик при обработени 84.12% СИК протоколи в OИК:

Петър Куленски, ПП-ДБ - 55.43%

Тодор Попов, Местна коалиция „Новото време” – 42.57%

Разград при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Добрин Добрев - 54.00%

Мирослав Грънчаров, ПП-ДБ - 42.98%

Силистра при обработени 95.45% СИК протоколи в OИК:

Александър Сабанов, независим - 56.12%

Ивелин Иванов, ГЕРБ - 41.35%

Сливен при обработени 86.12% СИК протоколи в OИК:

Стефан Радев, ГЕРБ - 60.01%

Пламен Стоянов, Пряка демокрация - 37.26%

Смолян при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Николай Мелемов, ПП ГЕРБ - 48.63%

Стефан Сабрутев, Движение Нашият град - 47.47%

Хасково при обработени 100% СИК протоколи в OИК:

Станислав Дечев, ГЕРБ - 60.37%

Николай Ставрев, независим - 37.37%