Канадският премиер Джъстин Трюдо беше ескортиран на безопасно място, докато полицията разпръсна пропалестински протест пред ресторант във Ванкувър, където вечеряше, съобщиха властите в сряда.

“Shame on you! You have blood on your hands!”



Activists disrupt Justin Trudeau while he wines and dines in Vancouver, demanding that he calls for a ceasefire right now in Gaza.pic.twitter.com/N7rKIT7f0a