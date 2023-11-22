Вижте повече

Огромни водни стълбове бяха заснети с камера край бреговете на Амалфи в Южна Италия.

Един от тях разтревожи жителите на град Салерно, докато се движеше към пристанището с висока скорост, но не успя да причини щети. Друг, заснет от град Равело, се появи близо до Капо д'Орсо, но също се разсея, без да причини вреди.

 

 

Източник: Би Би Си