Светият Синод заседава днес. Очаква се да станат ясни повече подробности около състоянието на патриарх Неофит.

Патриарх Неофит е в съзнание, състоянието му се подобрява

Според говорителя на Светия Синод - Старозагорският митрополит Киприан, Негово Светейшество се подобрява и вече е в съзнание.

Патриарх Неофит се лекува във ВМА от белодробно заболяване. В много храмове в цялата страна през последните дни беше отслужен молебен за здравето му.