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Снимка: БГНЕС
Негово Светейшество се лекува във ВМА от белодробно заболяване
Светият Синод заседава днес. Очаква се да станат ясни повече подробности около състоянието на патриарх Неофит.
Патриарх Неофит е в съзнание, състоянието му се подобрява
Според говорителя на Светия Синод - Старозагорският митрополит Киприан, Негово Светейшество се подобрява и вече е в съзнание.
Патриарх Неофит се лекува във ВМА от белодробно заболяване. В много храмове в цялата страна през последните дни беше отслужен молебен за здравето му.