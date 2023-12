Повече от 40 души са загинали, а десетки са получили тежки изгаряния при експлозия на цистерна с бензин в централната част на Либерия, съобщи главният лекар на страната.

Свидетели разказват, че хора са се качили на камиона, за да съберат изтичащия от резервоара бензин, след като камионът е катастрофирал и се е преобърнал в канавка на път на около 130 км от столицата Монровия.

In AFRICA we don’t learn from EXPERIENCES , that is why we keep on doing the SAME things for over 67 years:THE WORST is when accidents like this one happen we CALL for HELP from Europe .This one below 👇 is from Liberia the land of FREE SLAVES but still MENTALLY ENSLAVED😭😭 pic.twitter.com/Obff34CjSQ