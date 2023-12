Десет души, включително дете, загинаха и най-малко 45 души са ранени при украински удари днес по центъра на град Белгород, предаде Ройтерс.

Областният управител Вячеслав Гладков съобщи, че е бил ударен жилищен район. В негов пост в "Телеграм" той призова всички жители да се преместят в бомбоубежищата, докато в целия град се чуват сирени за въздушна тревога.

Белгородска област, която граничи със Северна Украйна, подобно на други руски гранични зони, е подлагана на обстрел и нападения с дронове.

ООН с остра реакция след масирания руски обстрел в Украйна

Двама местни жители заявиха пред агенция Ройтерс, че са видели издигащи се в небето ракети на противовъздушната отбрана, последвани от експлозии във въздуха, а след това и от по-силни взривове.

Вестник "Комерсант" цитира източник, близък до руския Следствен комитет, според който ракетите, изстреляни от пускова установка в Харковска област, са ударили ледена пързалка на централния площад в града, търговски център, жилищни сгради и автомобил.

