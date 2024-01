Спасителните служби са евакуирали днес хора от стотици моторни превозни средства, заседнали през нощта по пътищата в Дания и Швеция поради тежките снеговалежи, силните ветрове и заледените участъци, довели да огромни задръствания, предаде Ройтерс.

Last night marked the coldest temperature in Sweden in 25 years as the northern town of Kvikkjokk-Årrenjarka dropped to as low as -43.6°C.



Extreme cold weather is set to persist across northern Scandinavia for the rest of the week.