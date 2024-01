Кадри на "кървава река" обиколиха интернет. Те показват река Искитимка в индустриалния град Кемерово в Южна Русия. Водите са замърсени след инцидент, причината за който все още се разследва.

Според местни жители оцветяването вероятно е резултат от замърсяване от дренажната система на града.

That time The Iskitimka River in Siberia, turned an errie red after a contamination



📹 Sergey Sigachev / sigachevs

pic.twitter.com/JSnFjgfpTt