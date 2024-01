Ейми и Ано са еднояйчни близначки от Грузия. Малко след раждането си са отнети от майката и продадени на различни семейства. Години по-късно, те се откриват случайно, благодарение на видеоклип в TikTok.

Историята започва, когато двете са на 12 години. Ейми Хвития е в къщата на кръстницата си и гледа любимото си телевизионно предаване "Грузия търси талант", когато забелязва момиче, което танцува и изглежда точно като нея.

