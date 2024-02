Въоръжен нападател е нахлул в завод, собственост на американски гигант за потребителски стоки, близо до Истанбул. Той е взел за заложници неизвестен брой хора, съобщават турските медии.

Смята се, че нападателят е действал в знак на протест срещу подкрепата на САЩ за военните нападения на Израел в Газа, съобщи частната информационна агенция DHA. Турските официални лица и полицията не дадоха незабавен коментар.

BREAKING: HOSTAGE SITUATION IN TURKEY. A Hamas supporter armed with a gun and a suicide bomb has taken 7 Procter & Gamble employees hostage in Gebze, east of Istanbul Turkey. pic.twitter.com/km69mbqkZw

Не е ясно колко души са задържани в завода, който се намира в източните покрайнини на Истанбул. Снимки от мястото на събитието показаха, че полицията е създала кордон около обширния завод, който произвежда предимно козметика.

Към мястото са изпратени сили за специални операции и медицински персонал.

Turkish media reports an armed individual has taken employees of the Procter & Gamble plant hostage in Kocaeli province.



The police are on the scene. No further details yet.



RT pic.twitter.com/2chPSdZoVl