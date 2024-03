Вероятно терористичен акт в концертна зала в Москва. По време на концерт на групата „Пикник” е открита стрелба с автоматично оръжие. По първоначални данни нападателите са четирима, облечени в камуфлажни дрехи. Има убити и ранени. Жертвите са 40, предаде "Ройтерс", като се позовава на ТАСС.

An act of terrorism reported in the Luxury megastore Crocus city Hall in Moscow. Shooting and explosions. At least 12 Russians killed.

Let it burn. pic.twitter.com/leGKwgQctI