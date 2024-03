Емблематичен мост в Балтимор, щата Мериленд, се е срутил в реката, след като е бил ударен от контейнеровоз.

Седем души, сред които и деца, са изчезнали след наводненията във Франция (СНИМКИ)

По предварителна информация във водата на река Патапско са паднали около 20 души и няколко автомобила. Говорител на пожарната служба уточни, че инцидентът е станал към 01:30 през нощта местно време, а в момента се провежда спасителна операция.

A rescue effort is underway after a ship struck the Francis Scott Key Bridge in Baltimore early Tuesday morning, causing it to collapse and send multiple vehicles into the water below. pic.twitter.com/i1McLDnb8t