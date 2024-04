Мъж намушка и рани трима души при нападение с два ножа в търговски център близо до израелския град Ашдод, съобщиха от службите за спешна помощ. Впоследствие е бил неутрализиран от местната полиция.

#ISRAEL 🚨 Knife terrorist attack in Gan Yavne: an Arab terrorist with a knife slaughtered Israeli civilians in a shopping center. The terrorist has been eliminated. Three Israelis were wounded, some in critical condition. #terroristsattack #stabbingattack #terrorist … pic.twitter.com/V82WzoLP6V

Нападението е извършено в търговския център Friendly Mall в Ган Явне, квартал в близост до централния град Ашдод, заяви говорител на израелския еквивалент на Червения кръст.

🇮🇱🇵🇸 A terrorist attack took place this morning in southern Israel at the central bus station in the city of Be'er Sheva. A gunman with a knife attacked IDF soldiers getting off a bus and managed to injure two people.



The attacker was shot. He collapsed to the ground and later… pic.twitter.com/sazjyJFkjr