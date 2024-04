Няколко души, сред които и деца, са били ранени след стрелба в начално училище във Финландия. Нападението е извършено в град Вантаа във вторник сутринта, се казва в изявление на полицията.

Загинал и ранени след стрелба в училище в Айова (ВИДЕО)

Three children injured in Finland primary school shooting https://t.co/g93D9RlJQh pic.twitter.com/LsnOuroPI8

Органите на реда били повикани в началното училище минути след 8 ч. Задържан е един заподозрян, а местните жители са били помолени да не излизат навън. „Полицията е на място. Хората са помолени да стоят у дома и да не отварят вратата на непознати”, апелира полицията.

Finland school shooting LIVE: Multiple children wounded in rampage before gunman is arrested https://t.co/4xkygqkXqr pic.twitter.com/2Y2K5zB8Xy