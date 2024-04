Най-малко 15 души загинаха и 8 бяха ранени при пожар в 12-етажна жилищна сграда в квартал "Шишли" в Истанбул, предаде Си Ен Ен-Тюрк.

🇹🇷⚡ In Turkey, 15 dead and 8 injured, 7 of them in serious condition, following a fire in a building in Istanbul, according to the Istanbul Governor’s Office. pic.twitter.com/xsjHokvOy6