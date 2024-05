Германската компания HyImpulse успешно изстреля ракета, използваща парафин или восък за свещи като гориво.

Фирмата тества технологията преди първия орбитален полет, планиран за края на 2025 г. Ракетата беше изстреляна от стартова площадка в Куниба, Южна Австралия. Тя е наречена SR75, височината ѝ е 12 метра и тежи 2,5 тона. Апаратът, който не е достатъчно мощен, за да обиколи Земята, има капацитет да носи малки спътници с тегло до 250 кг на височина до 250 км.

Целта на тестовото изстрелване е да се съберат данни за работата на системите за задвижване и управление. Парафинът може да се използва като по-евтино и по-безопасно алтернативно гориво за ракети, като намалява разходите за транспортиране на спътници с до 50%, казват от компанията HyImpulse.

Successful Launch of a Rocket Fueled by Candle Wax



More precisely:

The fuel is paraffin and liquid oxygen.

(paraffin is also used for candles)



This was a successful suborbital test flight of the SR75 rocket with a max. altitude of 60 km by the German startup HyImpulse from… pic.twitter.com/ZaDPBMOa1Y