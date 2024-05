12 души са загинали, а най-малко 60 са били ранени, след като билборд се е срутил по време на силна буря в Мумбай, Индия, съобщиха официални лица.

Рекламният надпис паднал на бензиностанция в източната част на града, затискайки десетки хора под него.

"Осем тела вече са извадени изпод отломките. Още четирима остават затрупани", каза Гаурав Чаухан, инспектор от Националните сили за реагиране при бедствия (NDRF).

По-рано в изявление на общинските власти е съобщено, че 60 души са били спасени и приети в болница.

