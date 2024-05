Японски гигант в производството на напитки ще започне да продава електрическа лъжица, за която изследователите твърдят, че може да насърчи по-здравословното хранене чрез подобряване на соления вкус без прибавянето на допълнителна сол, предаде "Ройтерс".

Обявеното днес пускане на пазара на продукта бележи първата комерсиализация на технологията, която миналата година спечели така наречената Антинобелова награда (Ig Nobel), която отличава необичайни и причудливи изследвания. Антинобеловата награда се присъжда "за постижения, които първо те карат да се засмееш, а после - да се замислиш", обясняват от организацията, присъждаща наградата.

Компанията ще продаде само 200 от своите електрически лъжици онлайн на цена от 19 800 йени (127 щ. долара) за брой през този месец. Ограничен брой такива лъжици ще бъдат предложени на потребителите през юни. Компанията планира новият продукт да достигне до 1 милион потребители в световен мащаб в рамките на пет години. Продажбите в чужбина ще започнат догодина.

Лъжицата, изработена от пластмаса и метал, е разработена съвместно с преподавателя от университета Мейджи доктор Хомеи Мияшита. Тя работи чрез преминаване на слабо електрическо поле от нея, за да се концентрират молекулите на натриевите йони върху езика, за да се подобри усещането за соленост на храната.

Компанията заяви, че технологията има особено значение в Япония, където средно възрастен консумира около 10 грама сол на ден - двойно повече от количеството, препоръчано от Световната здравна организация.

