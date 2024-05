Българският пилот във Формула 3 Никола Цолов стигна до първа победа в шампионата, след като спечели спринта в Монако, пише gong.bg .

Вчера българинът записа 12-о време в квалификацията и днес потегли от полпозишън заради обърнатия ред в спринтовата надпревара. На старта Цолов тръгна отлично, а Тим Трамниц се справи с Лорънс ван Хулен на първия завой за второто място. След това последва истински хаос с голяма катастрофа във втората част на колоната.

В резултат цели петима пилоти отпаднаха, а това доведе и до червен флаг. Всички се насочиха към бокса, където прекараха около 20 минути. В крайна сметката състезанието беше подновено зад кола за сигурност. Никола направи отличен рестарт и отново дръпна на първата позиция. Малко по малко той продължи да трупа преднина, като тя мина 3 секунди и половина пред Трамниц.

Here's how Nikola Tsolov claimed his maiden F3 victory around the streets of Monaco 👇#F3 #MonacoGP https://t.co/4ggGxXd9Pi