Член на германската крайнодясна екстремистка група "Граждани на Райха“(Reichsbürger) направи обширни признания пред Висшия областен съд в Дюселдорф, след като прокурорите разкриха плановете на движението да завземе властта, като свали германското правителство.

Заподозреният изрично признава членството си в терористична организация и участието си в планове за извършване на държавна измяна, се казва в изявленията, изнесени от адвоката му.

German police raided properties across three states, investigating two suspected supporters of the far-right "Reichsbürger" movement, which does not recognize post-WWII Germany.https://t.co/ThF3GP226k