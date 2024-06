Рядък екземпляр от първото издание на "Хари Потър" беше продадена за над 57 хиляди щатски долара на аукцион в Единбург, съобщи ДПА. Изданието е едно от първите 500, издадени през 1997 г. То се отличава с правописна грешка в думата "философски" на корицата, а "една пръчка" се повтаря два пъти в списъка с оборудването на страница 53.

Очакваната цена за книгата е била между 40 хил. и 60 хил. британски лири. Впоследствие изданието е продадено за 45 201 британски лири (57 хил. щатски долара). Предишният собственик на книгата я е купил от книжарница на улица "Кенсингтън" в Лондон. Аукционната къща описва изданието като "отлично".

