Словакия и Румъния играят при резултат 1:0 в решителен мач от група Е на UEFA EURO 2024. Срещата е днес от 19:00 часа във Франкфурт, предава Gong.bg.

Може да гледате мача пряко по DIEMA, DIEMA SPORT 3, както и НА ЖИВО С КАРТИНА в Gong.bg .

Подробности за срещата четете на Gong.bg.

Програма на другите мачове на 26 юни, сряда: 19 ч. - Украйна - Белгия гледайте НА ЖИВО С КАРТИНА в Gong.bg 22 ч. - Грузия - Португалия гледайте по DIEMA, DIEMA SPORT 3 и Gong.bg 22 ч. - Чехия - Турция гледайте НА ЖИВО С КАРТИНА в Gong.bg Футболните фенове ще могат да проследят двубоите от UEFA EURO 2024 по NOVA, DIEMA, DIEMA SPORT 3, в каналите от премиум пакета DIEMA XTRA, както и онлайн на стрийминг платформата PLAY DIEMA XTRA, и в спортния портал Gong.bg