Акварелна рисунка за корицата на първата книга „Хари Потър и философският камък“ от поредицата за малкия магьосник достигна 1,9 млн. долара на разпродажба в аукционна къща „Сотбис“ в Ню Йорк в сряда, съобщи ДПА. Търговецът обяви, че това е „най-ценният предмет за Хари Потър, продаван някога на търг“. Досега се смяташе, че книжно тяло на първото издание на „Хари Потър и философският камък“ е получило най-високата цена, регистрирана за предмет от фентъзи поредицата. През декември 2021 г. то беше продадено за 421 000 долара на аукцион на „Херитидж“ в Далас, САЩ.

Илюстрацията на Томас Тейлър от дебютното издание на романа през 1997 г. стана обект на четиристранно наддаване между участници в продължение на почти 10 минути, преди да бъде продадена за рекордната сума. Първоначалната оценка на рисунката беше 400 000-600 000 долара, което според „Сотбис“ е „най-високата предварителна оценка, поставяна някога на обект от което и да е произведение, свързано с Хари Потър“.

