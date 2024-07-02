Двубоят Австрия - Турция гледайте на живо по NOVA, DIEMA SPORT 3 и Gong.bg

В едва първата минута от двубоя, Мерих Демирал отбеляза гол за Турция.

Съставите на двата отбора:

Австрия: 13. Патрик Пенц, 4, Кевин Дансо, 15. Филип Линхарт, 16. Филип Мвене, 5. Щефан Пош, 18. Романо Шмид, 6. Николас Зайвалд, 19. Кристоф Баумгартнер, 9. Марсел Забицер, 20. Конрад Лаймер, 7. Марко Арнаутович.

Селекционер: Ралф Рангник

Турция: 1. Мерт Гюнок, 22. Каан Айхан, 14. Абдюлкерим Бардакджъ, 3. Мерих Демирал, 18. Мерт Мюлдюр, 20. Ферди Кадиоглу, 6. Оркун Кьокджю, 16. Исмаил Юксек, 8. Арда Гюлер, 19. Кенан Йълдъз, 21. Баръш Йълмаз.

Селекционер: Винченцо Монтела.

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