Популярният британски политик Найджъл Фараж успя да стане депутат от осмия път. Заклетият евроскептик досега беше вечен губещ в Уестминстър. Той оглавява крайнодясната партия "Реформаторски блок на Обединеното кралство", която според екзитполовете се очаква да има 13 депутати.

Първите си коментари след вота Фараж направи в X. Там той написа, че "резултатите са бунт срещу статуквото, както и, че "това е само началото", а партията му е "причинила земетресение на Острова".

60-годишният любител на бирата и тютюна, а също и бивш член на Европейския парламент, е една от най-противоречивите личности в политиката на Обединеното кралство.

Той получи прозвището "г-н Брекзит" от бившия президент на САЩ Доналд Тръмп, след като имаше основна рола за убеждаването на мнозинството британци през 2016 г. да гласуват за излизане от Европейския съюз.

