Две деца са били убити с нож в английския град Саутпорт. Ранени са още 9 деца, шест от тях са в критично състояние. Тежко са ранени и двама възрастни, които вероятно са опитали да спрат нападателя.

Има един арестуван, който е заподозрян за атаката. Полицията го описа като 17-годишен, жител на близкия град Банкс. Според властите не става дума за терористичен акт, но не беше обявено какви са мотивите на нападателя.

Another STABBING ATTACK in UK



Man armed with knife attacks a nursery in Southport, England, stabbing several young children at random.



Initial reports say 6 kids were stabbed and that one didn’t make it.



Let’s see if they blame mental health again



