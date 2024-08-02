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Прегръдки и сълзи от радост: Байдън, Путин и Шолц посрещнаха освободените затворници от Русия и САЩ (ОБЗОР)
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Код "червено" в Пловдив, предупредиха жителите да носят маски (ВИДЕО)
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Яна Николова за освободените затворници: Посрещането от Байдън беше много емоционално
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Държавата закупи шест нови пожарни и една линейка (ВИДЕО+СНИМКИ)
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Бавно издаване на визи за България блокира туристи и работници от трети страни
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Умишлено отсеченото "дърво на Робин Худ" е пуснало нови филизи (ВИДЕО+СНИМКИ)
Спортни новини (02.08.2024 - обедна)
02 август 2024 12:44