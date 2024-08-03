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Огънят е обхванал 700 дка
Продължава да гори големия пожар край село Църварица в планината Влахина. Огънят е обхванал 700 дка. Гори боров масив.
Изгорели са няколко необитаеми постройки.
Голям пожар край Невестино, Кюстендилско (ВИДЕО)
На място цяла нощ е имало екипи на пожарната.
Засега няма опасност за село Църварица.