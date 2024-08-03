Продължава да гори големия пожар край село Църварица в планината Влахина. Огънят е обхванал 700 дка. Гори боров масив.

Изгорели са няколко необитаеми постройки.

Голям пожар край Невестино, Кюстендилско (ВИДЕО)

На място цяла нощ е имало екипи на пожарната.

Засега няма опасност за село Църварица.