Хотел се е срутил частично в западния германски град Крьоф на река Мозел, като при инцидента е загинал един човек. Според полицията осем души са останали под развалините, съобщи "Асошиейтед Прес".

В хотела са се намирали 14 души, когато един от етажите на сградата се срутва около час преди полунощ.

At least nine people are feared trapped under rubble after a hotel building partially collapsed in Kröv, a town in the German state of Rhineland-Palatinate.https://t.co/TuXIKgoQAA