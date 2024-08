Деветима души загинаха, а 26 бяха ранени при тежка автобусна катастрофира на магистрала близо до турската столица Анкара.

Инцидентът е станал към 5:00 ч. в петък. Автобусът пътувал от Ескишехир, град западно от Анкара. Ударил се е в колона на мост.

9 dead, 26 injured in bus crash near Ankara's Polatli district



◼️ Bus veers off road, collides with bridge pillar



◼️ Authorities investigating causehttps://t.co/6ipNUX35Za