Майката на 27-годишната олимпийска шампионка Симон Байлс - Шанън Байлс, говори ексклузивно пред Daily Mail. Тя чака с надежда деня, в който Симон ще я посети, за да може да поиска прошка от нея за миналото. Реакцията ѝ е вследствие от факта, че зависимостта на Шанън към наркотиците и алкохола я кара да изостави децата си преди години.

„Беше ми трудно да се откажа от децата си, но трябваше да го направя. Не бях в състояние да се грижа за тях. Все още употребявах и баща ми не искаше да се намесвам в живота им, когато не бях добре”, обясни тя.

Байлс отбеляза, че тъгата си, че и до днес не участва в големи житейски събития като сватбата на Симон с Джонатан Оуенс миналата година.

„Бих искала да се поправя пред Симон. Разговарям с по-малката ѝ сестра Адрия по-често, отколкото със Симон. Просто бих я помолила да ми прости и да попитам дали можем ли да продължим напред? Просто трябва да бъда търпелива, докато дойде моментът”, разказа майката на Симон Бейлс.

