Технологичният предприемач и милионер Майк Линч е сред изчезналите при потъването на луксозна яхтата край бреговете на Сицилия по време на силна буря.

Съпругата му Анджела Бакарес е сред спасените, посочват източници, цитирани от The Guardian.

59-годишният Линч е основател на Autonomy Corporation – една от водещите софтуерни компании в Обединеното Кралство. Бизнесменът е носител на Ордена на Британската империя, връчен му през 2006 г., и е член на Кралското дружество от 2014 г. През 2011 г. е назначен от тогавашния министър-председател Дейвид Камерън в Съвета за наука и технологии.

Торнадо обърна яхта край Сицилия, един е загинал, а шестима са в неизвестност

Mike Lynch among missing after superyacht sinks off Sicily https://t.co/N02bhAVG2f