Министерският съвет взе решение УМБАЛ „Александровска“ да получи статута на университетска болница.

Трансплантираха бъбреци на две жени в УМБАЛ „Александровска”

Съгласно Закона за лечебните заведения университетските болници са многопрофилни или специализирани и в тях се осъществяват дейности по направленията: клинично обучение на студенти и докторанти по медицина и/или дентална медицина и/или фармация: клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“: следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи.