"Цанко успя! 108 км и 250 м в река Дунав! 18 часа ,12 минути и 32 секунди! Без да спира! Герой! Уникален! Вече е на козлодуйския бряг в добро здраве", написа Николай Илиев във Facebook.

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