Финалът беше на кораба „Радецки” край Козлодуй
Световният шампион Цанко Цанков преплува 100 км във водите на Дунав. Той се гмурна в реката малко след 03.00 ч. край Видин. Финалът беше на кораба „Радецки” край Козлодуй.
Световен рекорд: Цанко Цанков с опит да преплува 100 км по Дунав
"Цанко успя! 108 км и 250 м в река Дунав! 18 часа ,12 минути и 32 секунди! Без да спира! Герой! Уникален! Вече е на козлодуйския бряг в добро здраве", написа Николай Илиев във Facebook.
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