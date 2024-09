Швейцарски учени проектираха първия роботизиран крак с изкуствени мускули, които му позволяват да прескача различни повърхности.

Във видеоклип, публикуван заедно с изследването, малкият роботизиран крак прави скокове в кръг, покрит с трева, пясък и камъчета. Учените се надяват, че тяхната техника ще бъде използвана за хуманоидни роботи, способни да изпълняват „домакински задачи“.

За създаването на роботизирания крак, способен да ходи и скача, изследователският екип се вдъхновява от факта, че човешкото тяло използва около 600 мускула.

„Обикновените хуманоидни роботи са конструирани с двигатели и твърди метални стави, които се използват за промишлени цели“, каза Робърт Качман, съавтор на изследването, професор по роботика в Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих. Според него тези промишлени роботи са твърде тежки, опасни и твърде скъпи за използване в дома. Домашният робот трябва да може не само да пренася товари, но и да прегръща или да подава ръка на своя собственик.

in case you didn’t notice, the pvc pieces key’s trousers are cut & stitched to mimic the knee joint on a robotic leg. the details 💆🏻‍♀️. pic.twitter.com/rjzy14qJiW