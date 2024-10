Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск показа отдавна обещаното роботизирано такси Robotaxi с две врати тип "крило на чайка", без волан и педали. Той обяви, че проправя пътя на това, което ще доведе до дългосрочен растеж на неговата компания, произвеждаща електромобили, предаде "Ройтерс".

Мъск заяви, че производството на такситата ще започне през 2026 година и че клиентите ще могат да ги купуват за по-малко от 30 000 долара.

Събитието по представяне на роботизираните таксита беше съпътствано от голям ентусиазъм в социалните мрежи. Инвеститори и анализатори обаче отбелязаха, че новите автомобили са изправени пред сериозни предизвикателства и демонстрираха умереност в очакванията си.

