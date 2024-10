Пожар е избухнал на петролен танкер край Германия. Седемчленният екипаж е бил спасен от горящия плавателен съд в Балтийско море, предаде АФП. „Пожар избухна на танкер „Аника“ в петък сутринта. Всичките седем членове на екипажа на борда бяха изведени и докарани на брега“, заявиха от Централното командване за морски извънредни ситуации.

🚨#BREAKING: Oil tanker on fire in Baltic Sea off coast of north-eastern Germany; large emergency response underway. pic.twitter.com/1scN9f83i3