Нито едно море в света не се затопля по-бързо от Средиземно. Цели подводни местообитания изчезват с главоломна скорост. Австрийският морски биолог Гервин Гречел всеки ден наблюдава как се променя подводният свят. Той ръководи частно морско училище в Пула, Хрватия и провокира младите хора да разберат по-добре морето.

Словения и Хърватия са сред петте европейски държави с най-добри условия на живот

Заливът Валсален преди 25 години е бил в коренно различно състояние от днес. Преди е бил дом на подводни ливади и местообитание на стотици морски видове. Днес е подводна пустиня. Морското местообитание е изчезнало само за няколко години. А последиците са драматични.

Цялата история гледайте във видеото на "Дойче веле".

Редактор: Цветина Петрова