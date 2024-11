Полицията в Италия съобщи, че е разбила голяма европейска престъпна мрежа, която се занимава с фалшифицирането и проджабата на произведения на изкуството на някои от най-големите художници, съобщиха Би Би Си и „Ройтерс”. Сред откритите 2100 предмета са имитации на Банкси, Анди Уорхол и Пабло Пикасо. Други предполагаемо фалшифицирани художници са Клод Моне, Винсент Ван Гог, Салвадор Дали, Хенри Мур, Марк Шагал, Франсис Бейкън, Пол Клее и Пит Мондриан.

Арестувани са 38 души, а стойността на иззетите фалшификати е около 200 милиона евро. Властите са разкрили общо шест ателиета, в които са се изработвали картините, от които две в Тоскана, едно във Венеция, а другите са в Испания, Франция и Белгия.

