Министрите от правителството на Южна Корея се готвят колективно да подадат оставка, съобщава южнокорейският вестник „Чосун илбо“, цитиран от „Ройтерс“. Тази информация се появи, след като южнокорейският президент Юн Сук-йол обяви във вторник, че въвежда военно положение.

Южна Корея отмени военното положение

Президентът отмени военното положение, след като парламентът гласува и го отхвърли. „Чосун илбо“ съобщава, че южнокорейският премиер Хан Дол-су ще се срещне с лидерите на управляващата партия и с високопоставени помощници на Юн.

Президентът Юн обяви, че въвежда военното положение, за да се противопостави на „антидържавни сили“ сред опонентите си. Възмутените депутати обаче гласуваха против военното положение. Това е най-голямата политическа криза в Южна Корея от десетилетия, отбелязва „Ройтерс“.

Редактор: Камена Георгиева