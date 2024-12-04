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Тази информация се появи, след като президента обяви, че въвежда военно положение
Министрите от правителството на Южна Корея се готвят колективно да подадат оставка, съобщава южнокорейският вестник „Чосун илбо“, цитиран от „Ройтерс“. Тази информация се появи, след като южнокорейският президент Юн Сук-йол обяви във вторник, че въвежда военно положение.
Южна Корея отмени военното положение
Президентът отмени военното положение, след като парламентът гласува и го отхвърли. „Чосун илбо“ съобщава, че южнокорейският премиер Хан Дол-су ще се срещне с лидерите на управляващата партия и с високопоставени помощници на Юн.
Президентът Юн обяви, че въвежда военното положение, за да се противопостави на „антидържавни сили“ сред опонентите си. Възмутените депутати обаче гласуваха против военното положение. Това е най-голямата политическа криза в Южна Корея от десетилетия, отбелязва „Ройтерс“.Редактор: Камена Георгиева