Заради повреди по електропреносната мрежа от падналия в събота сняг все още без ток са редица села южно от Пловдив. Сред тях Бойково, Дедево Ситово, Тъмръш, Цар Калоян, Марково и Глъбово.

Без електричество е смолянският квартал "Езерово," както и още близо 30 селища, хижи и други туристически обекти.

Сняг блокира пътища във Великотърновско и Старозагорско: Какви са причините

В област Пазарджик все още няма ток в курортните селища Свети Константин и Цигов чарк, Дорково, Костандово, както и махали в района на Велинград.