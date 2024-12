Самолет на компанията Jeju Air, превозващ 181 души от Банкок за Южна Корея, се разби при кацане. При инцидента загинаха най-малко 167 души, съобщиха от службите за спешна помощ, цитирани от Би Би Си. Като вероятни причини се посочват удар от птица и неблагоприятни метеорологични условия.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8