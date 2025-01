Двама души загинаха и 20 пострадаха заради лошите зимни условия в Северна Франция, съобщиха властите.

Един от загиналите се е подхлъзнал и е ударил главата си, казаха днес властите от френския департамент Нор. Другият човек е открит мъртъв в град Валансиен, пише още в изявлението.

North France as usual taking the best of the snow, this was Callie a short while ago. pic.twitter.com/dUt1TehsvC