10 души загинаха, а повече от 30 са пострадали при пожар в хотел в турския ски курорт Карталкая в нощта срещу вторник. Пламъците се разразили към 3:30 ч. местно време на четвъртия от общо 11-те етажа на хотел, съобщават турските власти.

Общо 85 превозни средства и 231 души персонал са участвали в пожарогасителните и спасителните операции, като продължават да пристигат допълнителни подкрепления.

Осем загинали при пожар в старчески дом в Сърбия

Fire at Turkey's Kartalkaya ski resort hotel kills six and injures 31, with investigations underway into the cause. https://t.co/lNEJ9rDacl