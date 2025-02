Няколко души са ранени при стрелба в производствен склад в град Ню Олбъни, в американския щат Охайо.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of violence



Multiple people have been injured in a shooting at KDC/One cosmetics building in New Albany, Ohio, late Tuesday night. Police responded to an active shooter situation at approximately 10:30 PM in the 8800 block of…

В изявлението се посочва, че полицията е блокирала сградата и че засега самоличността на заподозрения е неизвестна.

A Level One mass casualty event has been declared due to an active shooter situation after multiple victims were shot in the KDC/One manufacturing plant in New Albany, Ohio. Numerous law enforcement officers and emergency crews are currently on the…

По-рано телевизия NBC4 съобщи, че няколко души са били ранени близо до склад на компания KDC One.

Жителите са инструктирани да „избягват района“. Полицията съобщи, че „провежда евакуация на служители от сградата“.

„Най-малко петима души са били откарани по спешност в болници в района“, пише репортерът на NBC4 Columbus Кайл Бийчи на X.

Multiple casualties are reported following a mass shooting at a manufacturing plant in #NewAlbany, #Ohio.

The incident reportedly occurred at the KDC/One cosmetics building.



Police have locked down the building.

At least five people have reportedly been shot

Victims are… pic.twitter.com/TJe58PtTo7 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) February 5, 2025

Редактор: Цветина Петкова