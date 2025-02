Кола се вряза в група хора в германския град Мюнхен. Най-малко 20 души са ранени, съобщава CNN, цитирайки полицията. Властите съобщиха още, че шофьорът е задържан.

🚨Breaking News🚨



A car has ploughed into a crowd in a street in Munich streets of Dachauer Straße / Seidlstraße.



At least 15 people have been injured. pic.twitter.com/eNFAkcXlYj